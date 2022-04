Impeto improvviso... e bruciante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impeto improvviso... e bruciante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIAMMATA

Significato/Curiosita : Impeto improvviso... e bruciante

Altre definizioni con impeto; improvviso; bruciante; impeto brusco e violento; Lanciarsi con impeto ; impeto giovanile; impeto di passione; Iniziare all improvviso come un amore o una guerra; Movimento rapido e improvviso ; Subitaneo, improvviso ; Lo può provocare un improvviso tafferuglio; Un bruciante insuccesso; Scagliare la palla in rete con un tiro bruciante ; Un insuccesso clamoroso e bruciante ; Se è bruciante , fa vincere; Cerca nelle Definizioni