L iconica piazza di Venezia

San Marco evangelista (in ebraico ; in greco , Márkos; in greco antico: , Mârkos; Palestina o Cipro, 20 circa – Alessandria d'Egitto, seconda metà del I secolo) è stato un discepolo dell'apostolo Paolo e, in seguito, di Pietro. Secondo la tradizione cristiana, è ritenuto l'autore del Vangelo secondo Marco. È venerato come santo da varie Chiese cristiane, tra cui quella cattolica, quella ortodossa e quella copta, che lo considera proprio patriarca e primo vescovo di Alessandria.