La definizione e la soluzione di: Un gruppo politico o religioso chiuso e unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FAZIONE

Significato/Curiosita : Un gruppo politico o religioso chiuso e unito

In epoca romana e bizantina, le fazioni erano i gruppi in cui si dividevano le scuderie (e i rispettivi tifosi) che partecipavano alle corse con i carri.

