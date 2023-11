La definizione e la soluzione di: Gruppo di navi sotto lo stesso comando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONVOGLIO

Significato/Curiosita : Gruppo di navi sotto lo stesso comando

Il comando raggruppamento subacquei e incursori "teseo tesei", comunemente ed internazionalmente conosciuto con l’acronimo di comsubin, è un reparto d'élite... Ilraggruppamento subacquei e incursori "teseo tesei", comunemente ed internazionalmente conosciuto con l’acronimocomsubin, è un reparto d'élite... Il convoglio navale è un gruppo di navi che viaggiano con la stessa rotta e velocità (generalmente in una determinata formazione) sia in ambito civile (marina mercantile) che militare (marina militare). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

