Il gruppo metal di Tornado of souls e Hangar 18 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gruppo metal di Tornado of souls e Hangar 18. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEGADETH

Significato/Curiosita : Il gruppo metal di tornado of souls e hangar 18

6:36 hangar 18 – 5:14 take no prisoners – 3:28 five magics – 5:42 poison was the cure – 2:58 lucretia – 3:58 (mustaine, ellefson) tornado of souls – 5:22...

I megadeth sono un gruppo musicale thrash metal statunitense formatosi a los angeles nel 1983. annoverato tra i più influenti del genere insieme a metallica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

