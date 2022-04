Governi religiosi come in Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Governi religiosi come in Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TEOCRAZIE

Significato/Curiosita : Governi religiosi come in iran

Una repubblica islamica è una forma di governo presente in iran, pakistan e mauritania. solo in iran è presente una maggioranza di sciiti duodecimani...

Storicamente molte teocrazie sono esistite a livello di nazione e molte altre sono esistite in comuni e gruppi di città. nell'antico egitto la teocrazia, era il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Li reggono i governi ; Hanno governi e parlamenti; Lo sono i governi dittatoriali; L'intervallo fra due successivi governi ; I religiosi della Congregazione fondata da don Bosco; Comandamenti religiosi ; religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paese; Lo abitano religiosi ; Che parte da sinistra, come la scrittura italiana; come la Cavalleria del romanzo di Giovanni Verga; Lo è un affermazione incisiva... come una pietra; Nordeuropeo come il pittore Edvard Munch; Giran o per spingere la barca; Si gonfiano in petto respiran do; I sei personaggi di Piran dello ne erano in cerca; I pedoni vi ammiran o la merce di un negozio;