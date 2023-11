La definizione e la soluzione di: Si gonfiano in petto respirando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLMONI

Significato/Curiosita : Si gonfiano in petto respirando

Il polmone è l'organo essenziale per la respirazione per molti animali, e in particolare per i vertebrati tetrapodi. La sua principale funzione è di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

