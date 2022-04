Gnocchi in IV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gnocchi in "IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GENE

Significato/Curiosita : Gnocchi in iv

All'idrogeno, torino, 1990 italo gnocchi - franco iv e franco i - pubblicato su raro! nº 235 di settembre 2011, pagg. 18-22 (en) franco iv e franco i, su allmusic...

Eugenio. un gene (afi: /'ne/) in biologia molecolare e in genetica indica l'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. un gene è una sequenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con gnocchi; __ gnocchi , comico; Un pò... di gnocchi ; Il comico gnocchi iniziali; Si pelano per gli gnocchi ; Cerca nelle Definizioni