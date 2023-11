La definizione e la soluzione di: Giro di chiave nella serratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANDATA

Significato/Curiosita : Giro di chiave nella serratura

Permettere l'apertura spaccato di un cilindro con la chiave inserita e serratura aperta la semplice chiusura senza il "giro di chiave" è estremamente vulnerabile;... Permettere l'apertura spaccatoun cilindro con lainserita eaperta la semplice chiusura senza il "" è estremamente vulnerabile;... Il mandato britannico della Palestina, detto anche Palestina mandataria (in inglese Mandatory Palestine; in ebraico (), haMandát haBríti al Palestína (E.Y.), dove "E.Y." significa Erétz Yisra'él; in arabo , Filasin al-Intidabiyah) o semplicemente Palestina, fu un'istituzione storica che permise al Regno Unito di governare su quel territorio tra il 1920 e il 1948, dopo la sconfitta dell'Impero ottomano nella Grande Guerra. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Giro di chiave nella serratura : giro; chiave; nella; serratura; Gara a tempo prevista nel giro d Italia; Spettava all ultimo in classifica del giro d ltalia; Manda in giro molti Tedeschi; Precede la prima tappa del giro ciclistico; Lo è il risolino di chi prende in giro ; Una presa in giro ; La nota chiave di violino; La chiave di tenore; Si stringono con la chiave inglese; Indecifrabili senza la chiave di accesso; Imitazione in chiave burlesca macchietta; La sua chiave è di sol; Pende nella vigna; Cadere nella smoderatezza; Lo Stefano nella serie TV 1992; Si trova nella zona posteriore del cranio; Lavorano nella bottega; nella mano e nel gomito; Violare una serratura ; Apre una serratura ; L azione del ladro che forza la serratura ; Università del Connecticut che ci ricorda una serratura ; La esegue il ladro sulla serratura ; Un tipo di serratura portatile;

Cerca altre Definizioni