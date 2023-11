La definizione e la soluzione di: Il giorno... odiato da Vasco Rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUNEDÌ

Significato/Curiosita : Il giorno... odiato da vasco rossi

È anche il titolo del singolo trainante, scritto per lei da vasco rossi: con questo disco, contraddistinto da testi un po' più leggeri e da sonorità... Lunedì è il giorno della settimana tra la domenica e il martedì. Il nome viene dal latino lunae dies, «giorno della Luna». Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

