Giorgio Gori ne è stato eletto sindaco nel 2014 - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Significato/Curiosita : Giorgio gori ne e stato eletto sindaco nel 2014

giorgio gori (bergamo, 24 marzo 1960) è un giornalista, produttore televisivo e politico italiano, dal 10 giugno 2014 è sindaco di bergamo a capo di una...

bergamo (ipa: ['bɛrgamo], ascolta[·info]; bèrghem, ['bɛrgɛm], in dialetto bergamasco...

