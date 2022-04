Generico mezzo di trasporto con o senza motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generico mezzo di trasporto con o senza motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VEICOLO

Significato/Curiosita : Generico mezzo di trasporto con o senza motore

Classificazione generica dei veicoli a motore aventi delle ruote e che siano destinati al trasporto di persone o di merci su strada o su terreni di vario genere...

Aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell'aria veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio veicolo anfibio: veicoli destinati in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con generico; mezzo; trasporto; senza; motore; Abito generico ; Relativo a un particolare ambito, non generico ; Il nome generico per ogni strumento da guerra; È meno generico di un; mezzo cingolato che sposta la terra ing; Antico mezzo di trasporto a due ruote; Voce femminile più grave del mezzo soprano; Un ora prima di mezzo giorno; Antico mezzo di trasporto a due ruote; Un veloce mezzo di trasporto ; Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione; Un mezzo di trasporto da grandi città; Un brano di Nino D Angelo: senza giacca e __; Indolore e senza spargimenti di sangue; Che scorre senza problemi; Cantare senza prendere le note; Sentiero per veicoli a motore ; Pezzo di lattoneria che copre il motore dell auto; Contiene il liquido di raffreddamento del motore ; Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione; Cerca nelle Definizioni