La definizione e la soluzione di: Genere musicale USA nato dal vecchio west ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COUNTRY

Significato/Curiosita : Genere musicale usa nato dal vecchio west ing

– film del 1984 diretto da Richard Pearce Country – film del 2000 scritto e diretto da Kevin Liddy Musica Country – genere musicale

– genere musicale Country – album discografico di Anne Murray

– album discografico di Anne Murray Country – extended play di Anaïs Mitchell Altro Country – anglicismo per "campagna"

– anglicismo per "campagna" Country – stile artistico

– stile artistico Country – tipo di danza

