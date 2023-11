La definizione e la soluzione di: Il genere latino-americano di Despacito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REGGAETON

Significato/Curiosita : Il genere latino-americano di despacito

despacito è un singolo del cantante portoricano luis fonsi, pubblicato il 13 gennaio 2017 dall'etichetta discografica universal music latino. il singolo... è un singolo del cantante portoricano luis fonsi, pubblicato13 gennaio 2017 dall'etichetta discografica universal musicsingolo... Il reggaeton (in spagnolo reguetón, IPA /re.ge.'ton/) è un genere di musica da ballo nato a Porto Rico negli anni novanta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

