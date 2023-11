La definizione e la soluzione di: Gas contenuto negli accendini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUTANO

Il nome, esaurita la carica del gas sono inutilizzabili e vanno gettati via. a questi si aggiungono alcuni accendini in materiale plastico, comunque dotati... Con il termine butano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta C4H10 o per antonomasia all'isomero lineare, chiamato più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gas contenuto negli accendini : contenuto; negli; accendini; Il veleno contenuto nelle patate; Un recipiente dal contenuto variopinto; Il sistema di informazione contenuto in DNA e RNA; Intriso di contenuto ; Bere tutto il contenuto ; Il contenuto di una nave; Il viaggio negli Usa dall Atlantico al Pacifico; negli aeroporti c è quella a vento; negli aeroporti c è quella di controllo; I soldati che prestano servizio negli aeroporti; Svolgono il loro compito negli aeroporti; Versato negli stampi; Alimenta molti accendini ; Il combustibile per gli accendini ; Fanno scintille negli accendini ; Un gas per gli accendini ; Un marchio su biro, rasoi e accendini ;

