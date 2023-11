La definizione e la soluzione di: Garanzia personale che dà valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVALLO

Significato/Curiosita : Garanzia personale che da valore

Nascita di obblighi di garanzia. l'adpromissor (promittente) poteva obbligarsi a varie prestazioni, tra cui quella di garanzia: rispondendo alla formale... Nascita di obblighi di. l'adpromissor (promittente) poteva obbligarsi a varie prestazioni, tra cui quella di: rispondendo alla formale... L'avallo (dal francese aval, contrazione di à valoir, "da far valere") è un tipo di garanzia a copertura di un'obbligazione contratta da altri. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

