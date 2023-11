La definizione e la soluzione di: Ne è fuori l anticonformista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCHEMI

Significato/Curiosita : Ne e fuori l anticonformista

Ispirare (imita, si conforma a...) quegli "anticonformisti" che lo hanno preceduto, nel suo o in altri campi e inoltre dimostra la sua dipendenza da quella... Ispirare (imita, si conforma a...) quegli "" che lo hanno preceduto, nel suo o in altri campiinoltre dimostra la sua dipendenza da quella... Lo schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino ideato da Charles Ponzi (1882-1949), che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi "investitori", a loro volta vittime della truffa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

