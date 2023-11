La definizione e la soluzione di: Fugace apparizione di un attore molto conosciuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMMEO

Significato/Curiosita : Fugace apparizione di un attore molto conosciuto

Il cammeo (o raramente cameo) è un gioiello realizzato attraverso l'incisione di una pietra stratificata (agata, sardonica o onice) o di una conchiglia, in particolare la Cypraecassis rufa, la Cassis madascarensis e la Cassis cornuta in quanto queste conchiglie della famiglia della Cassis presentano la superficie costituita da due strati di colore distinti, il che permette di isolare nitidamente dal fondo la figura in rilievo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

