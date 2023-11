La definizione e la soluzione di: In fuga da un mandato di cattura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATITANTE

Significato/Curiosita : In fuga da un mandato di cattura

Caso di corruzione ricordato come scandalo lockheed in seguito al quale riparò a città del messico prima di essere raggiunto da un mandato di cattura internazionale... Casocorruzione ricordato come scandalo lockheedseguito al quale riparò a città del messico primaessere raggiuntointernazionale... In Italia, l'elenco dei latitanti di massima pericolosità è una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti più pericolosi (GIIRL) della Direzione centrale della polizia criminale nell'ambito del Programma speciale di ricerca, che annovera i criminali considerati di estrema pericolosità. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

