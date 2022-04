Frutto rosso che in molti scambiano per verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto rosso che in molti scambiano per verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POMODORO

Significato/Curiosita : Frutto rosso che in molti scambiano per verdura

Pigs in a blanket, salsa di mirtilli rossi o gelatina di ribes rosso, salsa di pane, patate arrosto (a volte anche bollite o schiacciate), verdure (solitamente...

"pomodoro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pomodoro (disambigua). il pomodoro (solanum lycopersicum, l. 1753) - identificato secondo il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con frutto; rosso; molti; scambiano; verdura; Ricco di acqua saporita, come un frutto ; Il frutto della noce; frutto simile alla ciliegia; Privare della scorza un frutto o un ortaggio; Noto vino rosso francese dell Aquitania fra; È a Ottobre rosso in un film con Sean Connery; Su quello rosso dispiegato a terra sfilano le star; Il liquore rosso dell originale zuppa inglese; La Fernanda che tradusse molti autori beat; Torta al cioccolato dai molti strati; molti maschi la lasciano alzata in bagno; Insetti rappresentati in molti amuleti egizi; Se le scambiano i litiganti; Se le scambiano le artiglierie nemiche; Se li scambiano gli innamorati; Si scambiano a Capodanno; Una verdura per lo zampone; Si coltivano a verdura ; Frutta e verdura : reparto del; Piatto francese di verdura stufata; Cerca nelle Definizioni