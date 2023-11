La definizione e la soluzione di: Il Francesco Presidente della Repubblica nel 1985. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSSIGA

Significato/Curiosita : Il francesco presidente della repubblica nel 1985

presidente della repubblica italiana. dalla nascita della repubblica italiana, si sono susseguiti dodici presidenti della repubblica. a norma della costituzione... Francesco Maurizio Cossiga (Sassari, 26 luglio 1928 – Roma, 17 agosto 2010) è stato un politico e giurista italiano, ottavo Presidente della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

