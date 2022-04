È forzata per le auto in sosta vietata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È forzata per le auto in sosta vietata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIMOZIONE

Significato/Curiosita : E forzata per le auto in sosta vietata

Espressamente vietato dal codice della strada il transito di veicoli che non siano preposti al controllo ed al soccorso. in caso di sosta forzata, secondo le nuove...

Sanzione accessoria prevista dal codice della strada, vedi rimozione forzata. la rimozione, nella psicoanalisi, è un meccanismo psichico che allontana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con forzata; auto; sosta; vietata; La forzata astinenza dal cibo; Cresce mediante un alimentazione forzata ; forzata cessione di beni; È soggetta ad alimentazione forzata ; Robert Louis, auto re de La freccia nera; L Alessandro auto re di Seta e Oceano mare; Si dice di auto re che produce molte opere; L auto a 6 ruote nella Formula 1 anni 70; Introdurre una sosta nza tramite una siringa; Indica gli atomi in una sosta nza: numero di __; Una sosta nza che favorisce l accensione d una miscela; La sosta nza eccitante contenuta nel tè; Una zona della città vietata alle auto; Quella forzata può avvenire in sosta vietata ; Fu... vietata ad Eva; Se è di mare è un mollusco la cui pesca è vietata ; Cerca nelle Definizioni