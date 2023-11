La forza di ripetersi e continuare

Presentedestinato acomunque in eterno, allora capisce anche che valepena volere. ^ onfray, nel suo sostegno a una politica"sinistra...

Costanza d'Altavilla, o Costanza I di Sicilia (Palermo, 2 novembre 1154 – Palermo, 27 novembre 1198), ultima regina della Casa d'Altavilla, è stata: regina sovrana di Sicilia, in quanto erede designata del nipote Guglielmo II di Sicilia e reggente del medesimo regno, per conto del figlio Federico II di Svevia; imperatrice consorte (come moglie di Enrico VI di Svevia).