La definizione e la soluzione di: Foro orlato in cui infilare lacci... o fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OCCHIELLO

Significato/Curiosita : Foro orlato in cui infilare lacci... o fiori

L'occhiello, detto anche sopratitolo o soprattitolo, è una frase opzionale di lunghezza non superiore a due righe, posta al di sopra del titolo di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

