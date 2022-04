Formano l ordito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano l ordito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FILI

Significato/Curiosita : Formano l ordito

Corretto dire "tramare un ordito" considerato che è il filo/i della trama che si va ad intrecciare con quelli dell'ordito (ordito = fili statici tesi da...

fili – cratere di callisto fili – antico villaggio, ora quartiere di mosca fíli – uno dei nani di arda fili – nano della mitologia norrena fili (threads)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con formano; ordito; Trasformano calli... in calcoli; Qui le olive si trasformano in olio; Si formano in autostrada; formano le spazzole; Scorre per tessere la trama nell ordito ; Quello delle Sabine fu ordito da Romolo; Brian che ha esordito con i Roxy Music; Stordito , attonito; Cerca nelle Definizioni