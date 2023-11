Formaggio veneto dell omonimo Altopiano

Ilasiago è un prodotto caseario di latte vaccino a pasta semi-cotta e a denominazione di origine protetta. la storia delasiago si...

Asiago (Sleghe in cimbro, pronuncia ['zle:g]) è un comune italiano di 6 386 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Centro principale dell'Altopiano dei Sette Comuni, al confine con il Trentino, fu un tempo capitale della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. Asiago si trovava, dopo l'Offensiva di Primavera nella prima guerra mondiale, nella terra di nessuno e subì dei terribili bombardamenti che la rasero completamente al suolo. È una nota località per il turismo invernale (in particolare per lo sci nordico) e il turismo estivo (escursionismo, mountain bike), la più importante dell'altopiano. Asiago lega inoltre il suo nome a prodotti caseari noti in tutto il mondo.