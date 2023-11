La definizione e la soluzione di: Fiume e dipartimento francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VANDEA

Significato/Curiosita : Fiume e dipartimento francese

Sull'uso delle fonti. il dipartimento della savoia (in francese savoie, in francoprovenzale savouè) è un dipartimento francese della regione dell'alvernia-rodano-alpi... Sull'uso delle fonti. ildella savoia (insavoie, in francoprovenzale savouè)undella regione dell'alvernia-rodano-alpi... La Vandea (in francese Vendée) è un dipartimento della Francia metropolitana nei Paesi della Loira. I dipartimenti confinanti sono Loira Atlantica a nord, Maine e Loira a nord-est, Deux-Sèvres a est e Charente Marittima a sud, mentre a ovest affaccia sull'Oceano Atlantico. Prende il nome dall'omonimo fiume. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

