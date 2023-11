La definizione e la soluzione di: Fiore esotico con radici aeree. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORCHIDEA

Vere e proprie piantine nuove, che con il tempo genereranno foglie e radici proprie.[senza fonte] le grosse radici aeree, all'apparenza robuste ma in realtà... Vere e proprie piantine nuove, cheil tempo genereranno foglie eproprie.[senza fonte] le grosse, all'apparenza robuste ma in realtà... Le Orchidacee (Orchidaceae Juss., 1789 ) sono una famiglia di piante monocotiledoni, appartenenti all'ordine Asparagales. I loro fiori sono comunemente chiamati orchidee. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

