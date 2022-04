Figura retorica sgrammaticata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica sgrammaticata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANACOLUTO

Significato/Curiosita : Figura retorica sgrammaticata

Nome di mrs. malaprop, personaggio caratterizzato da un linguaggio sgrammaticato, che appare nella commedia del 1775 i rivali (the rivals), del drammaturgo...

2004, isbn 978-88-06-16942-8 gino funaioli, anacoluto, enciclopedia italiana, 1929 federico faloppa, anacoluto, enciclopedia dell'italiano (2010) istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con figura; retorica; sgrammaticata; Vicolo cieco in senso figura to fra; Raffigura re con colori o matite; figura geometrica tipica del nido d ape; Mitica figlia di Tantalo raffigura ta nell episodio della strage dei figli; Figura retorica che fa parlare personaggi defunti; La figura retorica per cui Mecenate sta a significare protettore d artisti; La figura retorica cui si ricorre dicendo silenzio assordante; Figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria; Cerca nelle Definizioni