La fiamma usata per la saldatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fiamma usata per la saldatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OSSIDRICA

Significato/Curiosita : La fiamma usata per la saldatura

Fra i primi ad essere studiato per la saldatura (1895) e fu utilizzato fin dagli inizi del xx secolo. nella saldatura ossiacetilenica è quasi sempre richiesto...

Superficiale del vetro per rimuovere graffi e imperfezioni. una "fiamma ossidrica ad acqua" è una fiamma all'ossidrogeno che viene alimentata con ossigeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

