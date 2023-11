La definizione e la soluzione di: Festa tradizionale con tappeti di petali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFIORATA

Significato/Curiosita : Festa tradizionale con tappeti di petali

L'infiorata è una manifestazione consistente nel realizzare tappeti per mezzo di fiori o parti di essi generalmente in occasione della festività cattolica del Corpus Domini.

