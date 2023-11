La definizione e la soluzione di: Fazzoletti per pulire velocemente: __ umidificate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALVIETTE

Significato/Curiosita : Fazzoletti per pulire velocemente: umidificate

Agostino Salvietti (Napoli, 28 agosto 1882 – Napoli, 2 dicembre 1967) è stato un attore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fazzoletti per pulire velocemente: __ umidificate : fazzoletti; pulire; velocemente; umidificate; I grandi fazzoletti di seta di Hermès e Gucci; L insieme di camicie, fazzoletti , intimo, calze; Una tela per fazzoletti ; Tela per fazzoletti ; La spazzola per pulire l anima dei cannoni; pulire con acqua e sapone; pulire con acqua e detersivi; Districare e pulire la lana; Il soffio per pulire in fretta gli occhiali; Si fa con la scopa per pulire ; La grafia per scrivere velocemente ; Nutre velocemente ; Gira velocemente ; Girare velocemente su se stesso; Li alza chi va via velocemente ; Girare velocemente ;

Cerca altre Definizioni