La definizione e la soluzione di: Il favoritismo a beneficio dei parenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEPOTISMO

D'oro della dacia e il controllo delle vie carovaniere dell'oriente: il beneficio fu comunque solo momentaneo. alla lunga, la conclusione della politica... D'oro della dacia e il controllo delle vie carovaniere dell'oriente:fu comunque solo momentaneo. alla lunga, la conclusione della politica... Con nepotismo (anche familismo) si indica la tendenza, da parte di detentori di autorità o di particolari poteri, a favorire i propri parenti a causa della loro relazione familiare e indipendentemente dalle loro reali abilità e competenze. Il termine deriva dalla parola latina nepos, che significa "nipote", e viene generalmente usato in senso spregiativo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

