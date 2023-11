Il faro simbolo di Genova, eretto nel 1139

(vassalli dei vescoviluni) che poi, verosimilmentelo cedettero, insieme alle isole prospicienti, alla repubblicache intendeva farne...

Una lanterna è uno strumento di illuminazione, spesso portatile, in genere dotata di un involucro protettivo per la fonte di luce, storicamente di solito una candela o uno stoppino e spesso una lampadina nei tempi moderni, per renderla più facile da trasportare e più affidabile quando c'è vento. Le lanterne possono essere utilizzate anche per la segnalazione, come torce o come sorgenti luminose generiche all'aperto.