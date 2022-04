Estrazioni di campioni di terra o ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estrazioni di campioni di terra o ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAROTAGGI

Significato/Curiosita : Estrazioni di campioni di terra o ghiaccio

Luna. durante le missioni apollo furono raccolti e portati sulla terra 381,7 kg di campioni del suolo e delle rocce lunari. nonostante il successo delle missioni...

Lacustri, tramite carotieri che vengono discesi direttamente sul fondo o per carotaggi di ricerca in ambienti o materiali particolari. altre carote possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con estrazioni; campioni; terra; ghiaccio; Giochi con estrazioni ; Selezioni tramite estrazioni casuali; estrazioni che giovano ai più fortunati; Il Capirossi tra i grandi campioni del motociclismo; Ha vinto 7 volte la Coppa dei campioni ; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni ; Le medaglie dei campioni olimpici; Insieme di gas stratificati intorno alla terra ; Mezzo cingolato che sposta la terra ing; Su quello rosso dispiegato a terra sfilano le star; La totalità degli ecosistemi sulla terra ; ghiaccio li con un pinguino come mascotte; Calzature indossate in caso di neve o ghiaccio ; Sport su ghiaccio o su prato; Sottile pannello di vetro, ferro o ghiaccio ; Cerca nelle Definizioni