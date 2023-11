La definizione e la soluzione di: Esibizione di un solo artista in scena ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECITAL

Significato/Curiosita : Esibizione di un solo artista in scena ing

Il recital è uno spettacolo in cui un solo artista si esibisce cantando, suonando o recitando. In campo musicale, il cantante può essere accompagnato da un pianista.

