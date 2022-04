L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosita : L eroe troiano che sbarco nel lazio e sposo lavinia

Dalla parte di priamo e dei troiani, durante la quale si distinse molto presto in battaglia. guerriero molto valente, fu un eroe troiano secondo solo a ettore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enea (disambigua). enea (in greco antico: aea, aineías; in latino: aeneas, -ae) è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con eroe; troiano; sbarcò; lazio; sposò; lavinia; eroe mesopotamico di cui è raccontata l epopea; L idraulico dalle mille risorse, eroe dei videogames; L eroe greco che era re di Itaca; eroe che ferì Afrodite nella guerra di Troia; Il re troiano che aveva per moglie Ecuba; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia; Il grande eroe troiano che fu ucciso da Achille; L eroe troiano sconfitto da Achille; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia; Il monte su cui sbarcò Noè; Vi sbarcò Pisacane; Vi sbarcò Carlo Pisacane; Problematiche della popolazio ne: __ sociali; Si inzuppano nel latte a colazio ne; Scienza che si occupa di relazio ni uomo-natura; Tra la colazio ne e la cena; sposò Isadora Duncan; sposò la bella che fu causa della guerra di Troia; Il poeta che sposò la Duncan; sposò re Vittorio Emanuele III; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò lavinia ; Smarrita Creusa, sposò lavinia ; Cerca nelle Definizioni