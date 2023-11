La definizione e la soluzione di: Era perduto per il poeta John Milton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARADISO

Significato/Curiosita : Era perduto per il poeta john milton

perduto (disambigua). (en) «better to reign in hell, than serve in heaven.» (it) «meglio regnare all'inferno, che servire in paradiso.» (john milton,... (disambigua). (en) «better to reign in hell, than serve in heaven.» (it) «meglio regnare all'inferno, che servire in paradiso.» (,... Il termine paradiso possiede due significati: il primo indica, nella tradizione biblica, quel luogo primordiale dove Dio collocò l'uomo appena creato (Genesi, 2); il secondo indica, nell'ambito delle teologie fondate sull'interpretazione dei testi biblici, quel luogo, celeste o terrestre, dove verranno destinati gli uomini da Dio giudicati come "giusti". Nel significato traslato della seconda accezione, con il termine "paradiso" si rendono termini di altre lingue, e di altre religioni, che indicano analoghe credenze in un luogo felice, post-mortem, riservato a coloro che hanno condotto una vita da "giusti". Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

