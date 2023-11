La definizione e la soluzione di: Era blu in un film con Brooke Shields. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAGUNA

Significato/Curiosita : Era blu in un film con brooke shields

Quindicenne brooke shields, si tratta di un rifacimento di incantesimo nei mari del sud del 1949. al film seguì un sequel dal titolo ritorno alla laguna blu nel... Quindicenne, si tratta dirifacimento di incantesimo nei mari del sud del 1949. alseguìsequel dal titolo ritorno alla lagunanel... Una laguna (dal latino lacuna, spazio vuoto) è un bacino costiero separato dal mare (o dall'oceano) da un cordone litoraneo (sia esso tombolo o lido) e caratterizzato da acqua salmastra, alternanza delle maree e formazione di barene permanenti e semipermanenti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

