La definizione e la soluzione di: Entrata in un contratto per successione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUBENTRO

Significato/Curiosita : Entrata in un contratto per successione

Lavoro (entrata/uscita in azienda, conto ore, interruzioni e sospensione, flessibilità in entrata e uscita/recuperi, ore/preavviso/maggiorazioni per reperibilità/lavoro... Il subentro è l'azione e risultato del subentrare o successione. Si usa spesso per indicare il cambio di intestazione in un contratto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Entrata in un contratto per successione : entrata; contratto; successione; È entrata in vigore il 28 marzo; L entrata degli operai; L entrata del carro armato; Si legge all entrata dei paesi e su certi zerbini; entrata ingresso; entrata patrimoniale; Un contratto per gli artisti; L antico contratto romano da cui derivano la Snc e la Spa; Una aggiunta nel contratto ; Tipo di contratto a premio in Borsa; La richiesta rivolta a un notaio di redigere un contratto ; contratto dal freddo; Ordine successione ; La successione di più cose una dopo l altra; successione di parole con la stessa iniziale; Una successione di passaggi tra calciatori; successione di cose uguali; Una successione ordinata di elementi;

Cerca altre Definizioni