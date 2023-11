La definizione e la soluzione di: Ente nazionale di controllo del mercato mobiliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONSOB

Significato/Curiosita : Ente nazionale di controllo del mercato mobiliare

Interventi sul mercato mobiliare volti a contenere e stabilizzare i tassi sulle obbligazioni a medio e lungo termine degli istituti di credito speciale... Interventi sulvolti a contenere e stabilizzare i tassi sulle obbligazioni a medio e lungo termine degli istituticredito speciale... La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (meglio nota con l'acronimo CONSOB) è un'autorità amministrativa indipendente dotata di autonoma personalità giuridica e piena autonomia operativa; istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, divenne operativa dal luglio dell'anno successivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

