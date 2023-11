La definizione e la soluzione di: L energia fisica con simbolo Q. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALORE

Significato/Curiosita : L energia fisica con simbolo q

L'equivalenza massa-energia e, di conseguenza, il principio di conservazione massa-energia. è probabilmente la più famosa formula della fisica, grazie all'intreccio... In termodinamica, il calore è definito come il trasferimento di energia tra due sistemi associato ad una differenza di temperatura e non imputabile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

