La definizione e la soluzione di: Eccessivo entusiasmo, anche religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FANATISMO

Significato/Curiosita : Eccessivo entusiasmo anche religioso

Sincera, da uno zelo eccessivo ed acritico, particolarmente per una causa religiosa, amorosa oppure politica o con un entusiasmo ossessivo per un passatempo... Sincera, da uno zeloed acritico, particolarmente per una causa, amorosa oppure politica o con unossessivo per un passatempo... L'etimologia della parola fanatismo – deriva dalla sfera religiosa e porta al latino «fanaticum, "ispirato da una divinità, invasato da estro divino", derivato di fanum "tempio", termine da avvicinare a fas "diritto sacro"». La radice latina fas indica, in effetti, un'azione di tipo religioso. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

