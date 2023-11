La definizione e la soluzione di: È il dono di chi sa usare poche, chiare parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINTESI

Significato/Curiosita : E il dono di chi sa usare poche chiare parole

Alleati, ma criticò l'idea di usare la fissione nucleare come arma. firmò, con il filosofo britannico bertrand russell, il manifesto russell-einstein... Alleati, ma criticò l'ideala fissione nucleare come arma. firmò, confilosofo britannico bertrand russell,manifesto russell-einstein... Il termine sintesi (dal latino tardo synthesis, derivato dal greco ses (siùnthesis) «composizione», derivato di stµ (siuntìthemi) «mettere insieme», termine composto da s «con, insieme» e tµ «porre») è il procedimento che mette insieme parti al fine di comporre un intero. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È il dono di chi sa usare poche, chiare parole : dono; usare; poche; chiare; parole; Un dono del romanziere; Un dono votivo; Un dono dei Re Magi; Un dono per le feste detto in modo aulico; dono regalo; Data in dono ; usare la carta carbone; usare un ferro caldo; Sa usare la sinistra; usare la logica; Comando rapido dato al PC senza usare il mouse; Il tempo e la condizione in cui usare un biglietto; Contano poche anime; Le vocali di poche ; Ha poche lettere; poche serrature gli resistono; Ne fa poche il TAV; Così è detto un Paese in cui si pagano poche tasse; Rese più chiare esplicate come vele; Sono chiare quelle di una casa editrice milanese; Le più chiare tra le birre; Torte con chiare d uovo; Il locale con chiare e scure; chiare scontate; parole di lode; Rimaneggiare un testo inserendovi parole estranee; Le parole in confidenza; Casualmente in due parole ; Il nome formato con le iniziali di più parole ; Caustici pungenti a parole ;

Cerca altre Definizioni