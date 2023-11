La definizione e la soluzione di: In declino... come il poeta Verlaine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECADENTE

Significato/Curiosita : In declino... come il poeta verlaine

Sentimentale tra paul verlaine e arthur rimbaud. parigi, ultimo decennio del xix secolo. l'ormai anziano poeta paul verlaine, da tempo in declino, viene contattato... Sentimentale tra paule arthur rimbaud. parigi, ultimo decennio del xix secolo. l'ormai anzianopaul, da tempo, viene contattato... Il decadentismo è stato un movimento artistico e letterario sviluppatosi in Francia e poi diffusosi nel resto d'Europa, tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, che si contrappone alla razionalità del positivismo scientifico e del naturalismo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

