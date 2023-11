La definizione e la soluzione di: Decidersi e agire: passare all __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AZIONE

Persona che sa come agire. può essere usata anche come esortazione ad agire con determinazione: "in gamba!". ingannare il tempo passare il tempo, trascorrere... Cinema azione , genere

, genere «Azione!», comando impartito dal regista per dare l'avvio a una scena Diritto Azione , il potere attribuito a un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice

, il potere attribuito a un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice Azione , nell'ordinamento penale italiano la realizzazione di movimenti corporei capaci di rappresentare una manifestazione esteriore della volontà del soggetto che li compie

, nell'ordinamento penale italiano la realizzazione di movimenti corporei capaci di rappresentare una manifestazione esteriore della volontà del soggetto che li compie Azione , titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni Azione , lo stesso istituto riferito al diritto commerciale italiano

, titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni Fisica Azione , grandezza che caratterizza lo stato e l'evoluzione di un sistema

, grandezza che caratterizza lo stato e l'evoluzione di un sistema Azione, forza o deformazione che agisce su una struttura portante Altro Azione – in filosofia, intervento di un ente su un altro ente, capace di modifica

– in filosofia, intervento di un ente su un altro ente, capace di modifica Azione – in linguistica, categoria grammaticale legata al verbo

– in linguistica, categoria grammaticale legata al verbo Azione – nelle armi da fuoco è il sistema di funzionamento di carica

– nelle armi da fuoco è il sistema di funzionamento di carica Azione – partito politico italiano fondato da Carlo Calenda nel 2019 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «azione» Persona che sa come. può essere usata anche come esortazione adcon determinazione: "in gamba!". ingannare il tempoil tempo, trascorrere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Decidersi e agire: passare all __ : decidersi; agire; passare; Possono decidersi al ballottaggio; Non riesce a decidersi ; decidersi nella scelta; agire da dinamitardi; Impulso spinta ad agire ; agire con audacia; Danno facoltà di agire in nome d altri; Una spinta ad agire ; Un irresistibile impulso ad agire con violenza; Non cessano mai di passare ; Fa passare il singhiozzo; Lasciano passare il sudore; Può chiederla la sentinella per far passare ; Far passare piacevolmente il tempo discorrendo; passare dall allegria alla mestizia;

