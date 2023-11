La definizione e la soluzione di: Decidere il costo di una merce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREZZARE

Significato/Curiosita : Decidere il costo di una merce

Bene o un servizio da parte di venditori professionali e non; gli acquirenti fanno offerte per aggiudicarsi la merce. il sito di aste online più conosciuto... Un prezzario è un catalogo, cioè un elenco ordinato e sistematico di oggetti della stessa specie o rientranti nello stesso ambito, che mostra i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Decidere il costo di una merce : decidere; costo; merce; Non si decide a decidere ; decidere fermamente; decidere o deliberare in modo vincolante; Il diritto di un popolo di decidere del proprio destino; Il monosillabo di chi non sa decidere ; L ha bianca chi può decidere ; Incide sul costo industriale; Città siciliana a basso costo ; Difendere a ogni costo : a spada; Dividere il costo ; Calcola un utile indice del costo della vita; Volere a ogni costo ; Lo è la merce importata; La catena dei passaggi produttivi di una merce ; Scambi di merce ; La merce del ricettatore; Togliere la merce dal camion; Riforniscono i negozi di merce ;

