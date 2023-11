La definizione e la soluzione di: Danza a piccoli passi originaria della Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINUETTO

Significato/Curiosita : Danza a piccoli passi originaria della francia

Il minuetto è una danza originaria della Francia. Il nome deriva da "pas menu", che in lingua francese significa "piccolo passo", dato che la danza era appunto caratterizzata da passi minuti.

