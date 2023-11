La definizione e la soluzione di: Danno o ferita che riduce una funzionalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LESIONE

Significato/Curiosita : Danno o ferita che riduce una funzionalita

Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall'ulcera alla ferita, al tumore. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

