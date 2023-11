La definizione e la soluzione di: Custodia di una spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FODERO

Significato/Curiosita : Custodia di una spada

Significati, vedi spada (disambigua). disambiguazione – "spade" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi spade (disambigua). una spada (dal greco... Significati, vedi(disambigua). disambiguazione – "spade" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi spade (disambigua).(dal greco... Il fodero è il contenitore atto al trasporto fisico di un'arma bianca manesca, solitamente coltello, pugnale o spada. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

